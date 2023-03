Er hält eine Rede beim Staatsbankett teils auf Deutsch – und beweist, dass er hiesige Silvestertraditionen kennt. Der Besuch von König Charles III. geht nach einem gelungenen Auftakt in den zweiten Tag.



Berlin

Ein Knicks für den König – beim Staatsbankett für König Charles den III. im Schloss Bellevue schütteln die Gastgeber und das Königspaar eifrig Hände. Eingeladen sind einige Parteifreunde des Bundespräsidenten – und weitere Politprominenz, wie die Altkanzlerin. Der Bundeskanzler hingegen hatte für das Dinner offenbar keine Zeit.

Was aber die Stimmung nicht störte. Charles hatte eine Rede vorbereitet, die er teils auf Deutsch hielt; außerdem bewies er seine profunde Kenntnis der aus England importierten Silvestertradition der Gastgebernation:

Charles III., König von Großbritannien

"Es ist wunderbar, heute Abend in so großer Gesellschaft zu sein. Und es ist schön von Ihnen, dass Sie gekommen sind, und mich nicht mit einem Dinner-for-one alleine lassen."

Ein gelungener Witz zum Abschluss eines gelungenen ersten Tages in der deutschen Hauptstadt. Seit der royalen Ankunft am Mittwoch um 14 Uhr am Flughafen BER waren der König und seine Königin-Gemahlin Camilla pausenlos unterwegs. Nach Salutschüssen und weiteren Willkommenszeremonien folgte das Highlight fürs Volk: ein »Public Viewing« des Königspaares am Brandenburger Tor. Empfangen wurde das Paar von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Diese werden dem Königspaar übrigens die ganzen drei Tage lang kaum von der Seite weichen.

Beim Bankett im Schloss Bellevue würdigte Charles dann auch die Gastgeber auf Deutsch:

Charles III., König von Großbritannien

»Auf eine Freundschaft, die nicht nur herzlich ist, sondern auch, im wahrsten Sinne des Wortes, nachhaltig. Zum Wohl!«

Charles Besuch in Deutschland ist Teil der Bemühungen, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union nach dem Austritt des Landes aus der EU zu verbessern. Im Berliner Schloss Bellevue wurde dieses Bemühen zumindest gewürdigt.