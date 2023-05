Viele hart gesottene Royal-Fans hatten sich schon Tage vor dem Großereignis entlang der Prozessionsstrecke eingerichtet, um einen Blick auf das Königspaar zu erhaschen. Zu ihrer Überraschung zeigte sich der König nun also schon einen Tag vorher. Die Royals schüttelten Hände und sprachen mit den Menschen. Eine Frau rief dem König »Love you, Charlie« zu, andere gratulierten schon mal zur Krönung. Manche sangen die Nationalhymne »God Save the King«.