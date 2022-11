Wie der höchste Beamte des königlichen Haushalts, Lord Andrew Parker of Minsmere, im britischen Oberhaus mitteilte, schlägt Charles, 74, vor, seine Schwester Prinzessin Anne, 72, und seinen jüngsten Bruder Prinz Edward, 58, zu Counsellors of State zu machen. Das solle »gewährleisten, dass öffentliche Angelegenheiten wahrgenommen werden, wenn ich nicht verfügbar bin«, heißt es in dem Schreiben des Königs, das Lord Parker verlas.