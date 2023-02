Deutschland bekommt royalen Besuch aus Großbritannien: König Charles III. reist Ende März nach Berlin und will dann eine Rede im Bundestag halten. »Ich freue mich, dass das britische Oberhaupt König Charles III. im Bundestag sprechen wird«, sagte Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. »Die deutsch-britische Freundschaft ist von ganz besonderer Bedeutung für Europa und die Welt, gerade auch nach dem Brexit und in Zeiten des völkerrechtswidrigen imperialistischen Angriffskrieg von Putin in der Ukraine.«