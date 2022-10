König Charles III. trifft auf Liz Truss »Back again. Oh dear, oh dear«

Wie in einem Video des britischen Senders ITV zu hören ist, begrüßte der 73-Jährige die Premierministerin bei der wöchentlichen Audienz im Buckingham-Palast am Mittwoch mit den Worten: »Back again. Oh dear, oh dear« (»Wieder da. Oh je, oh je«). Truss hatte zuvor einen Knicks gemacht, ihm die Hand gereicht und gesagt: »Ihre Majestät, schön, Sie zu sehen.«