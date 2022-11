Der britische König Charles III. hat nach Angaben der Tierrechtsorganisation Peta die umstrittene Delikatesse Foie Gras aus allen königlichen Residenzen verbannt. »Ich kann bestätigen, dass Foie Gras weder vom königlichen Haushalt erworben noch in den königlichen Residenzen serviert wird, und es gibt keine Pläne, diese Politik zu ändern«, heißt es in einem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Brief eines hochrangigen Bediensteten des Monarchen an die Organisation.