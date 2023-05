Krönungsstuhl: Er ist zwei Meter hoch, besteht aus Eichenholz und wurde 1296 in Auftrag gegeben. Ursprünglich war der sagenumwobene schottische Krönungsstein »Stone of Destiny« (»Schicksalsstein«) Teil des Throns. König Edward I. hatte ihn als Herrschaftsdemonstration den Schotten genommen und in den Thron eingebaut. Erst 1996 wurde der Stein offiziell an Schottland zurückgegeben, für die Krönung wurde er aber nach London gebracht.