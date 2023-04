All das war offenbar zu viel für diejenigen, die die Krönungsplaylist verantworten. Gegenüber dem »Guardian« sagte ein Sprecher der Behörde, die Playlist solle »britische und Commonwealth-Künstler zelebrieren«.

Kritik an Krönungsfeier

Die Krönung von König Charles, 74, und seiner Frau Camilla, 75, wird am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey stattfinden – mit zahlreichen Staatsgästen sowie Mitgliedern der britischen Gesellschaft, die für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden. Im Anschluss folgt eine Krönungsprozession in der goldenen Staatskutsche vor den Augen von Tausenden Schaulustigen. Am Folgetag sollen zudem Katy Perry, Take That und Lionel Richie im Windsor Castle auftreten.