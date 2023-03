Der Berlin-Besuch des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla versetzt nicht nur Fans der britischen Royals in Aufregung – sondern auch den Sicherheitsapparat in Alarmbereitschaft: Der König sei das Staatsoberhaupt und das Paar habe einen »sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad«, was eine bestimmte Gefährdungsstufe bei der Polizei auslöse, sagte Polizeidirektor und Einsatzleiter Thomas Drechsler. So streng wie bei Besuchen von US-Präsidenten oder dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu kürzlich seien die Maßnahmen aber nicht. »Das war natürlich deutlich größer.«