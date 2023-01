Die Einnahmen aus den Pachtverträgen sollen demnach nicht für den »Sovereign Grant« verwendet werden. Bei diesem handelt es sich um Zahlungen des Staates, die die laufenden Kosten der königlichen Haushalte und Reisekosten deckt. Er basiert normalerweise auf 15 Prozent der überschüssigen Einnahmen aus dem »Crown Estate«, zu denen auch einige der teuersten Grundstücke in London zählen. Je höher also die Einnahmen aus dem »Crown Estate« sind, desto mehr Geld gibt die Regierung den Royals. Laut der »Times« zahlt der Staat zurzeit sogar 25 Prozent in den Grant ein, um Arbeiten am Buckingham Palace zu finanzieren.