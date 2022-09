»Möge Gott die Königin segnen, möge sie für immer in unseren Herzen regieren und möge Gott sie und Prinz Philip in ständiger Obhut halten«, schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Er verwies damit auf den Ehemann der Königin, der im vergangenen Jahr gestorben war. Die Queen werde »für immer für ihre Treue zu ihrem Land und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Landsleute und Frauen in Erinnerung bleiben«.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill lobten die Queen »in einer Welt des ständigen Wandels« als »beständige Präsenz und eine Quelle des Trostes und des Stolzes für Generationen von Briten«. Ihr Vermächtnis werde in den Seiten der britischen Geschichte und in der Geschichte der Welt eine große Rolle spielen«.