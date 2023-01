Konstantin II. Griechenlands letzter König ist tot

Zu Beginn seiner Zeit als König verwickelte sich Konstantin in Streitigkeiten mit der politischen Führung. Am 21. April 1967 putschte dann in Griechenland eine Militärgruppe. Um – wie er immer wieder sagte – ein Blutvergießen abzuwenden, duldete Konstantin die Putschisten. Er ließ sich mit ihnen fotografieren und billigte sogar per Unterschrift die Bildung einer Militärregierung. Viele Griechen haben ihm das nie verziehen.