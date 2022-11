Am Mittwochnachmittag postete Kontra K auf seinem Instagram-Account eine Story, in der er etwas kryptisch formulierte: »Während die halbe Welt sich fragt, ob der Fuchs die Gans geklaut hat: Keine Ahnung, ich auf jeden Fall nicht. Ich mach das Wichtige. Wir bereiten die Tour vor und es wird krass. (…) Glaubt nur, was ihr wirklich seht. Hab euch lieb.« Nach 24 Stunden löscht sich der Post automatisch.