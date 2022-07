Wenige Themen beschäftigen Eltern wohl so sehr wie der Schlaf ihrer Kinder – und nicht wenige dürften sich wünschen, dass das Zubettbringen am Abend schneller und einfacher geht. So offenbar auch Kristen Bell und ihr Ehemann Dax Shepard: In einem Interview mit »E! News« hat die 42-Jährige über die Rituale ihrer Familie am Abend gesprochen, bei denen Gummibärchen mit Melatoningehalt eine nicht unwichtige Rolle zu spielen scheinen.