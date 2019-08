Sie hatten sich so gefreut. Als Schauspielerin Kristen Bell und ihr Mann Dax Shepard erfuhren, mit wem sie am Tisch sitzen sollten, waren sie euphorisch: ausgerechnet mit Beyoncé und Jay-Z. Der Sängerin und dem Rapper, die so verehrten.

"Es wird toll werden, nach dieser Nacht werden wir endlich ihre Nummern haben, wir werden beste Freunde sein", habe Bell vorher gesagt, wie sie nun in der Sendung "Hot Ones" erzählt hat.

Doch es kam anders.

Vor ein paar Jahren waren Bell und Shepard zur der Met Gala in New York City eingeladen. Mit am Tisch: Beyoncé und Jay-Z. Als sie im Saal angekommen seien, erzählte Bell, hätten sie und ihr Mann sich so hingesetzt, dass Shepard neben Jay-Z sitzen könne. Shepard hatte sich in einer TV-Show mal als "Nummer 1 Jay-Z-Fan in Amerika" bezeichnet.

Und Shepard gab an dem Abend offenbar alles, um dem Rapper zu gefallen: "Dax hat ihn vollgequatscht", sagte Bell nun. Doch erfolgreich war er damit wohl nicht. "Ich glaube nicht, dass Jay interessiert war."

Trotzdem stolz

Sie sei trotzdem stolz auf ihren Mann gewesen, man müsse mit den Menschen reden, die man verehre. Und Shepard habe sich immerhin getraut. Als Shepard jedoch zu einem Reim angesetzt habe, habe sie ihm gesagt: "Dax, Dax, hör auf!"

Kristen Bell ist vor allem bekannt für ihre Rolle in der Serie "Veronica Mars". Dort spielte auch ihr Ehemann Dax Shepard mit - die beiden sind seit 2013 verheiratet und haben zwei Töchter.