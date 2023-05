6 / 11

30. April 1980: Königin Beatrix schwört im Alter von 42 Jahren in der Amsterdamer Nieuwe Kerk den Eid auf die niederländische Verfassung. Sie übernimmt den Thron von ihrer Mutter Juliana, die abgedankt hat. Neben Beatrix ist ihr Mann Prinz Claus zu sehen. Eine Krönung ist in den Niederlanden nicht üblich. Nach dem Eid geloben die in der Kirche versammelten Mitglieder beider Kammern des Parlaments, die Rechte der Monarchin zu achten. Das Land und die Monarchie befinden sich damals gerade in einer Krise. Hausbesetzer liefern sich in Amsterdam Straßenschlachten mit der Polizei.