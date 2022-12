Termin im Mai Krönung von Charles III. – Britische Pubs und Bars sollen länger geöffnet bleiben

Anlässlich der Krönung von Charles III. soll die Sperrstunde in britischen Pubs ausgesetzt werden. Derweil strengen sich die Royals mächtig an, die via Netflix lancierten Vorwürfe von Harry und Meghan zu ignorieren.