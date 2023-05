Vor der Krönung seines Bruders Charles und dessen Frau Camilla ist Prinz Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden. Die Rufe waren zu hören, als der Herzog von York am Samstagvormittag in einer Staatslimousine über die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey gefahren wurde. Der 63-Jährige wird bei dem Auftritt der »working royals« nach der Krönung auf dem Balkon nicht dabei sein und darf auch nicht Uniform tragen.