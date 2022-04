»Smells Like Teen Spirit« Kurt Cobains legendäre E-Gitarre wird versteigert

Eine blaue E-Gitarre, auf der Nirvana-Frontmann Kurt Cobain unter anderem den Hit »Smells Like Teen Spirit« spielte, wird in den USA versteigert. Das ikonische Musikinstrument sei eines von über 1200 Stücken verschiedener Künstler, die im Rahmen der dreitägigen »Musik Icons«-Auktion Ende Mai in New York angeboten werden, wie das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills bekannt gab.