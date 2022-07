Für das Finale kehren zahlreiche Darsteller noch einmal ans Set zurück – darunter auch Minogue und Donovan. Nun haben die beiden erste Bilder ihrer Reunion veröffentlicht. »Jetzt sind wir wieder zusammen« schrieb Minouge zu einem Foto, auf dem Donovan ein Selfie der beiden schießt. Laut BBC ist das Zitat (auf Englisch: »Now we’re back together«) eine Anspielung auf das Duett »Especially for You« aus dem Jahr 1989, in dem ebendiese Zeile vorkommt. Die beiden Schauspieler und Musiker waren in den Achtzigerjahren auch privat ein Paar.