Die Visionärin der Woche...

...ist Lady Gaga. Während eines Interviews mit dem YouTube-Star NikkieTutorials (Nikkie de Jager) sprach die Sängerin offen über ihre Pläne für das kommende Jahrzehnt. Dabei verriet die 33-Jährige nonchalant, dass sie bereit sei, Kinder zu bekommen.

"Mehr Musik, nicht so bald in Ruhestand gehen... alle möglichen Arten von Musik", sagte Lady Gaga. "Ich möchte mehr Filme machen, ich möchte Babys bekommen." Zudem wolle sie ihre Beauty-Linie Haus Laboratories "zum Make-up-Unternehmen meiner Träume machen".

Das Dementi der Woche...

...lieferte Justin Timberlake. Der 38-Jährige bat seine Frau Jessica Biel in einer Nachricht öffentlich für sein Verhalten gegenüber einer Kollegin um Entschuldigung. "Vor einigen Wochen habe ich eine schwere Fehlentscheidung getroffen - aber eines will ich klarstellen - zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert."

Damit äußerte sich der Sänger und Schauspieler zu den Gerüchten über eine Affäre mit Kollegin Alisha Wainwright am Set seines neuen Films "Palmer". Ein Video und Fotos hatten ihn Händchen haltend mit der 30-Jährigen gezeigt. Er habe an dem Abend zu viel Alkohol getrunken und bereue sein Verhalten, schreibt Timberlake.

Und weiter: "Ich hätte es besser wissen sollen. Das ist nicht das Beispiel, das ich für meinen Sohn setzen will." Er bitte seine Frau und die Familie um Entschuldigung dafür, dass er sie einer solch peinlichen Situation ausgesetzt habe. Er konzentriere sich weiter darauf, der beste Ehemann und Vater zu sein.

Die Altersforscherin der Woche...

heißt Camila Morrone. Ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio ist ein offenes Geheimnis: Die beiden werden regelmäßig zusammen fotografiert und geben sich offenbar wenig Mühe, sich vor den Paparazzi zu verstecken. Auf Interesse stößt die Liaison nicht nur, weil DiCaprio einer der bekanntesten Schauspieler der Gegenwart ist, sondern auch aufgrund des großen Altersunterschieds des Paares.

DiCaprio ist 45 Jahre alt, Morrone 23 Jahre jünger. Das Model selbst ist offenbar der Meinung, dass das Thema nicht überbewertet werden sollte. "Es gibt so viele Beziehungen in Hollywood - und in der Geschichte der Welt -, in denen es einen großen Altersunterschied gibt", sagte die 22-Jährige der "Los Angeles Times" - und machte ihren Standpunkt noch einmal klar: "Alle sollten daten können, wen sie wollen."

Sie verstehe allerdings, dass die Öffentlichkeit von ihrer Beziehung fasziniert sei, räumt Morrone ein: "Ich wäre wahrscheinlich auch neugierig."

Den Seelenstriptease der Woche...

...legte Chris Martin hin. Der Coldplay-Sänger berichtete in einem Interview, dass er ein extrem verunsicherter Teenager gewesen sei. Seine Zweifel seien auch nicht verschwunden, als Coldplay mit dem Album "Parachutes" 2000 schlagartig eine der erfolgreichsten Bands der Welt wurde.

Daraufhin habe er versucht, sein mangelndes Selbstbewusstsein durch Ambitionen auszugleichen. Mit seiner Meinung nach fatalen Folgen: Er habe künstlerische Fehleinschätzungen so zu spät erkannt. Als Beispiel nannte Martin das Coldplay-Album "X&Y". Das sei "nicht wirklich gut" gewesen.

Das Geburtstagskind der Woche...

... war Zoë Kravitz - zumindest wenn es nach ihrem Vater Lenny Kravitz geht. Der veröffentlichte zum 31. Geburtstag seiner Tochter ein Schwarz-Weiß-Foto aus ihren Kindertagen. Darauf hat er seine Tochter im Arm und tanzt augenscheinlich mit ihr durch den Garten.

"Ein weiteres Jahr, in dem wir weiter zusammen durchs Leben tanzen, mein Liebling. Das Beste kommt noch", schrieb der 55-Jährige dazu. Auch Jason Momoa, der Mann seiner Ex-Frau Lisa Bonet, kommentierte das Bild - mit sieben Herzen.

Die Lovebirds der Woche...

...sind Nick Jonas und Priyanka Chopra. Vor einem Jahr feierte das Paar seine Hochzeit drei Tage lang und gleich doppelt: mit einer hinduistischen und einer christlichen Zeremonie. Zwölf Monate später sind sich die beiden sicher, dass ihr Bund hält und überhäuften sich mit Liebesschwüren.

Auf Instagram gratulierten sich beide zum Hochzeitstag. "Für immer ist nicht annähernd lang genug," schrieb Jonas. Auch die indische Schauspielerin erinnerte an ihr gemeinsames Versprechen: "Danke, dass du mich gefunden hast."