»Ich werde nie wieder etwas im Auto lassen, auch nicht für eine Minute«, sagt die Sängerin, doch gleichzeitig hätte sie dasselbe Problem auch zu Hause und wohin auch immer sie gehe. Der Diebstahl soll laut Del Rey bereits der dritte Vorfall dieser Art sein.

So dankbar sie für all die positiven Seiten ihres Lebens sei, wolle sie dennoch mit ihren Fans teilen, wie herausfordernd das ständige Ringen um Privatsphäre sei. »Es ist eine Barriere im kreativen Prozess, wenn man versucht, alles in Sicherheit zu bringen – und auch mich selbst in Sicherheit zu bringen«, so Del Rey.

Sie könne ihre technischen Geräte nicht sicherer machen, als sie es derzeit seien, daher könne sie nichts gegen die ständige Bedrohung tun, so Del Rey. »Wenn alles, was mir bleibt, meine Gedanken in meinem Inneren sind, dann akzeptiere ich das – aber es ist eine Herausforderung.«