Von Trier, der wegen seiner provokativen Filme und manchmal extremen Gewaltdarstellungen umstritten ist, gewann 2000 in Cannes für »Dancer in the Dark« mit der isländischen Musikerin Björk in der Hauptrolle die Goldene Palme. Der internationale Durchbruch war ihm 1996 mit dem mehrfach ausgezeichneten Drama »Breaking the Waves« gelungen.