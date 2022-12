Man kann mit wichtigen Vorbereitungen gar nicht früh genug anfangen: Die britische Königskrone ist für die Krönung von Charles III. aus dem Tower in London geholt worden, teilte der Buckingham Palast in der Nacht zum Sonntag mit. Die sogenannte Edwardskrone muss nämlich für die Zeremonie am 6. Mai 2023 umgearbeitet werden. Wie die Nachrichtenagentur dpa in Erfahrung bringen konnte muss der Umfang des Kopfschmucks geändert werden - Charles hat wohl einen größeren Schädel als seine Mutter.