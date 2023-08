In seinem Posting auf der Plattform X (früher als Twitter bekannt) hatte Maaßen vergangenen Sonntag geschrieben: »In den 1930er-Jahren hieß es: ›Kauft nicht bei Maaßen.‹ Geschichte wiederholt sich. Die Nazis heute sind im Unterschied zu ihren Vorfahren so verblödet, dass sie noch nicht einmal merken, dass sie Nazis sind.« Dazu hatte er einen Link zu einem Text gepostet, in dem über das gemeinsame Foto von Harald Schmidt mit Matussek und Maaßen berichtet wurde.