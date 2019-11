Vorfreude ist die schönste Freude heißt es. Da kann man doch auch schon mal ein bisschen Weihnachten vorfeiern, dürfte sich Lena Gercke gedacht haben. Denn Deutschlands erste "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin ist ein großer Weihnachtsfan - und hat bereits jetzt in Kitzbühel mit einigen Promis das Fest gefeiert.

Weihnachten sei ihre "absolute Lieblingszeit im Jahr", sagte die 31-Jährige anlässlich der Party mit ihrem Freund Dustin Schöne. Auch Musiker DJ Ötzi und Model Eveline Hall feierten in einem Hotel kräftig mit.

Privat könne sie so gut wie nie Gäste einladen und bewirten. "Ich würde das eigentlich sehr gerne machen", sagte Gercke. "Aber tatsächlich bin ich nie zuhause und schaffe das nicht." Außerdem hadert sie etwas mit ihren Kochkünsten: "Das kann ich nicht und das will ich auch niemandem antun - da würde ich dann etwas bestellen."

"Und ich spiele dann Klavier"

An Heiligabend feiert Gercke traditionell nur mit der Familie. "Und ich spiele dann immer am Klavier Weihnachtssongs, meine Schwester verteilt Liedtexte und dann wird - zwischen dem ganzen Essen, das es da so gibt - gesungen."

Auch das Naschen gehört für Gercke in der Weihnachtszeit dazu. "Wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftige, ob ich einen Keks zu viel gegessen habe, dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr", sagte sie. "Ich finde es einfach schön, wenn man dann auch mal sagen kann: Es ist Weihnachten und jetzt wird mal nicht auf die Kalorienzahl geschaut."

Rückblickend auf das Jahr erinnert sich Gercke besonders gern an ihre erste Fashionshow als Designerin. "Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht."