...die Freundschaft der Woche

...feierten "Satellite"-Sängerin Lena Meyer-Landrut, 28, und "Feuchtgebiete"-Autorin Charlotte Roche, 41 mit zwei emotionalen Videos. Darin erzählen die zwei Frauen von ihrer langjährigen Beziehung. "Ich schätze an unserer Freundschaft, dass ich dir alles sagen kann. Alles", meinte Roche. Meyer-Landrut entgegnete: "Ich schätze an unserer Freundschaft, dass wir keine Angst haben voreinander."

Die Promifrauen hatten sich im Rahmen einer Fernsehshow von Stefan Raab kennengelernt und sich nach eigenen Angaben direkt prima verstanden. "Das finde ich eigentlich das Coolste an dir: Dass dir alles egal ist einfach", sagte Meyer-Landrut unter Tränen über ihre Freundin. "Davon hab ich richtig viel gelernt, und ich bin richtig mutig durch dich geworden."

Die ESC-Siegerin von 2010 singt in ihrem Song "It Takes Two" über ihre Freundschaft zu Roche, die auch "eine dunkle Phase" überstanden habe.

...die Verlobung der Woche

...feierte Lindsey Vonn. Der US-Skistar hat dem kanadischen Eishockeyprofi P.K. Subbaneinen Heiratsantrag gemacht - nachdem er schon vor einiger Zeit um ihre Hand angehalten hatten. In einem "'non traditional' move", twittterte Vonn, habe sie ihren Verlobten gefragt, ob er sie heiraten wolle.

AFP/Robyn Beck Doppelt hält besser: P.K. Subban und Lindsey Vonn haben sich gegenseitig eine wichtige Frage gestellt

Für Vonn ist der Schritt offenbar auch ein emanzipatorischer Akt: "Frauen sind nicht die einzigen, die einen Verlobungsring bekommen sollten", schrieb die Skifahrerin, die in ihrer Karriere so viele Weltcuprennen gewonnen hat wie keine Frau zuvor.

...der Weihnachtsclip der Woche

...kam von Mariah Careys prominenten Fans, darunter Kate Perry, John Travolta, Heidi Klum und Kim Kardashian West. Rund 50 Stars und Sternchen sind in einem neuen Musikvideo zu Careys "All I Want for Christmas Is You" zu sehen. Careys Weihnachtsklassiker feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und schaffte es erstmals auf den ersten Platz der US-Charts.

Die US-Sängerin reagiert entsprechend gerührt auf die Video-Botschaft: "Das ist eines der besten Weihnachtsgeschenke, die ich jemals bekommen habe", bedankte sich Carey auf Twitter bei ihren "Freunden und Lieblingskünstlern". "Ihr habt mir ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert."

...die Weihnachtskarte der Woche

...verschickten die britischen Royals Meghan und Harry. Auf ihrer ersten Weihnachtskarte zu Dritt schaut der sieben Monate alte Archie direkt in die Kamera. Hinter ihm sitzen seine Eltern lachend vor einem Weihnachtsbaum.

twitter.com/queenscomtrust Das Bild hat Meghans Freundin, die US-Schauspielerin Janina Gavankar, aufgenommen, wie ihr Sprecher dem US-Magazin "People" bestätigte.

Die junge Familie verbringt derzeit eine mehrwöchige Weihnachts-Auszeit in Kanada, wo Meghan, 38, sieben Jahre lang gelebt und für die US-Serie "Suits" gedreht hat. Zu Weihnachten werden Harry, Meghan und Archie deshalb auch nicht bei der Queen auf dem Landsitz Sandringham sein, sondern das Fest stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland verbringen.

Die britische Königin Elizabeth II. schlägt derweilin ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache ungewöhnlich private Töne an. Die 93 Jahre alte Monarchin thematisiert den "holprigen" Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten.

...die Taufe der Woche

...gab es bei Family Beckham. Wenige Tage vor Weihnachten ließen sich die achtjährige Tochter Harper und der 14-jährige Sohn Cruz von Victoria und David Beckham taufen.

Als prominente Paten fungierten dabei US-Schauspielerin Eva Longoria und Sänger Marc Anthony. "Ich könnte nicht stolzer auf meine Kinder und dankbarer für meine Familie und die wundervollsten Taufpaten sein", schrieb Victoria Beckham auf Instagram.

...die Hochzeit der Woche

...feierte US-Schauspielerin Hilary Duff. Sie hat ihren Freund Matthew Koma geheiratet und dazu ein traditionelles "Just Married"-Foto gepostet.

Das frisch getraute Paar posierte neben einem Auto, an dessen Stoßstange leere Dosen hängen.

Verliebt, verlobt, verheiratet Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff ist zum zweiten Mal verheiratet. Die 32-Jährige postete ein Foto, auf dem das Paar vor einem mit Blumen geschmückten Geländewagen steht. Auf der Heckscheibe stehen die Worte "Just Married". Im vergangen Jahr waren die beiden Eltern einer Tochter geworden. "Dieses kleine Etwas hat völlig unsere Herzen erobert", schrieb die Sängerin damals. Sie hat bereits einen Sohn mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (r.). Das Paar trennte sich 2014. Duff war als Teeniestar mit der Disney-Serie "Lizzie McGuire" bekannt geworden und spielte in Filmen wie "Der perfekte Mann" mit. Zudem hat sie mehrere Popalben aufgenommen.

Duff trug zur Trauung ein langes, weißes Kleid. Mit Songwriter Koma, 32, hatte sie sich im Mai verlobt. Die beiden haben eine einjährige Tochter namens Banks Violet.