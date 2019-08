Leonardo DiCaprio Ein Double für die Paparazzi?

In "Once Upon a Time in Hollywood" spielt Brad Pitt das Stuntdouble von Leonardo DiCaprio. Und auch im Alltag der Schauspieler gibt es offenbar Situationen, in denen sie gerne einen Doppelgänger vorschicken würden.

Ihm hätten schon viele Leute vorgeschlagen, ein Double zu engagieren, wenn draußen viele Paparazzi warteten, sagte DiCaprio bei der Deutschlandpremiere des Films in Berlin. Allerdings wiegelte der 44-Jährige auch gleich ab: "Aber sowas funktioniert ja eh nicht." Pitt hielt die Idee dennoch für "eine gute Wahl".

Ihre Kollegin Margot Robbie fände es hingegen praktisch, wenn sie nicht mehr selbst durch Flughäfen laufen müsste. "Wenn das jemand für mich machen könnte, wäre das toll."

Außerdem verrieten die Filmstars auch ihre schlechten Angewohnheiten - vermutlich waren ihre Antworten unterschiedlich ernst gemeint. So scherzte DiCaprio: "An meinen Haaren herumzuspielen, ist furchtbar". Regisseur Quentin Tarantino nannte Nasebohren. "Zigaretten", sagte Pitt. "Prokrastination", also das Aufschieben von Aufgaben, ist Robbies Laster.

"Once Upon a Time in Hollywood" wird übrigens vermutlich nicht Pitts letzter Film gewesen sein - der Schauspieler dementierte kürzlich Gerüchte über sein Karriereende.