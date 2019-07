Hätte "Titanic" ganz anders enden können? Hätte Jack vielleicht gar nicht ertrinken müssen? Hätte er nicht doch noch auf die Tür gepasst, auf der seine Geliebte Rose im Meer trieb und schließlich gerettet wurde? Diese Fragen treiben manche Filmfans - mehr als 20 Jahre nachdem das Drama in die Kinos kam - immer noch um.

Erneute Aufmerksamkeit bekam die sogenannte Tür-Kontroverse nun, als ein Journalist sie in einem MTV-Interview mit Leonardo DiCaprio, der den Jack spielte, ansprach. Während der 44-Jährige gleich abwehrte, sprangen seine Schauspielkollegen Brad Pitt und Margot Robbie auf das Thema an.

"Ich erinnere mich, dass ich mir als kleines Mädchen die Augen ausgeheult habe", erinnert Robbie sich an die Szene. "Hättest du dich nicht noch da draufquetschen können? Das hättest du tun können, nicht wahr?", fragt Pitt. DiCaprio entgegnet jedoch lediglich: "Kein Kommentar." Und auch Robbie lässt nicht locker: "Habt ihr das damals überlegt: 'Sollten wir die Tür kleiner machen?'", fragt die 29-Jährige. "Wie gesagt: Kein Kommentar", entgegnet DiCaprio erneut.

Rose-Darstellerin Kate Winslet hatte sich in einem Interview 2017 weniger verschlossen gegeben als ihr männlicher Kollege - und eingeräumt, dass wohl genug Platz gewesen wäre. Jacks Tod sei aber nicht alleine Roses Schuld: "Er hätte sich einfach mehr anstrengen sollen, um auf diese Tür zu kommen, denn ich denke, es hätte gepasst!", sagte sie 2017 in der Sendung "The Late Show With Stephen Colbert".

DiCaprio, Pitt und Robbie sind von August an in dem Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" in den deutschen Kinos zu sehen. Der Streifen wird übrigens vermutlich nicht Pitts letzter Film gewesen sein - der Schauspieler dementierte kürzlich Gerüchte, über sein Karriereende.