Virale Videos während der Pandemie

Jordan sei ein wunderbarer Freund und ein großes Talent gewesen, würdigte McDermott den Komiker. Bei den Dreharbeiten zu »American Horror Story« hätten sie sich gegenseitig zum Lachen gebracht. Jordan spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter auch »Hearts Afire« und »Boston Legal«. Mit seiner Gastrolle in der beliebten Sitcom »Will & Grace« gewann er 2006 eine Emmy-Trophäe.

Auf Instagram postete der nur knapp 1,50 Meter große Komiker während der Coronapandemie humorvolle Videos, die ihm knapp sechs Millionen Follower einbrachten. »Er war nicht nur unglaublich talentiert und ein Traum als Kollege. Er hat einen emotionalen Rückzugsort in schwersten Zeiten geschaffen. Was ihm an Körpergröße gefehlt hat, machte Leslie in Großzügigkeit und Größe als Sohn, Bruder, Künstler, Komiker, Partner und Mensch wett«, schrieb sein Agent Don LeClair in einer Mitteilung zum Tod des Schauspielers.