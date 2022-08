»Ich finde es einfach stressig« Lewis Hamilton fährt außerhalb der Formel 1 nicht gern Auto

Lewis Hamilton fühlt sich im Verkehr offenbar unsicherer als auf der Rennstrecke. Auf den Straßen könne »alles passieren«, sagte der Brite in einem Interview – in dem er auch einen Einblick in seine Zukunftspläne gab.