Chicago Rapper Lil Reese durch Schüsse schwer verletzt

US-Rapper Lil Reese ist in seiner Heimatstadt Chicago angeschossen und schwer verletzt worden. Nach Angaben seiner Ärzte ist der Zustand des 26-jährigen Musikers mit dem bürgerlichen Namen Tavares Taylor kritisch.

Die Tat soll sich laut Polizei am Montag an einer Kreuzung in einem Vorort von Chicago ereignet haben. Alarmierte Polizisten hätten Lil Reese gefunden, als er bereits in einem örtlichen Krankenhaus lag. Von dort habe man ihn in eine andere Klinik gebracht.

Im Programm des Fernsehsenders WGN-TV berichteten Zeugen, das Auto des Rappers sei von einem anderen Wagen verfolgt worden. An der Kreuzung sei der Verfolger aus seinem Fahrzeug gesprungen, habe das Feuer eröffnet und anschließend die Flucht ergriffen. Bislang soll die Polizei keine Verdächtigen festgenommen haben.

Lil Reese ist mehrfach vorbestraft. Unter anderem verurteilte ihn ein Gericht im Jahr 2010 wegen mehrerer Einbrüche zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe.