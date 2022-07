Sein Retter habe zu ihm gesagt: »Keine Sorge, mein Name ist Onkel Bob.« »Onkel Bob« sei »weiß wie Schnee gewesen«, sagte Wayne: »Mein Leben wurde von einem Weißen gerettet, ich weiß nicht, was Rassismus ist.«

Dass Wayne sich als Kind in die Brust geschossen hatte, galt lange als Unfall. Später erklärte der heute 39-Jährige, er habe Probleme mit seiner geistigen Gesundheit gehabt und versucht Suizid zu begehen. Seine Geschichte hat er auch in Songs verarbeitet, etwa in den Tracks »Let It All Work Out« und »London Roads« .