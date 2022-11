Depps Tochter hatte sich nur einmal indirekt zu der Causa geäußert – lange vor dem Prozess. Das war 2016, als Heard Misshandlungsvorwürfe gegen Johnny Depp erhoben hatte. Lily-Rose hatte bei Instagram Bilder von sich und ihrem Vater veröffentlicht, die sie als Kind zeigen. Dazu schrieb sie, ihr Vater sei der »netteste und liebevollste Mensch«, den sie kenne. Später löschte sie den Beitrag.

In dem Interview sagte sie nun: »Ich denke, dass ich niemandem eine Antwort schuldig bin.« In ihrer Karriere habe es immer wieder Menschen gegeben, die versucht hätten, sie auf die Männer in ihrem Leben zu reduzieren, seien es Familienmitglieder oder Liebschaften.