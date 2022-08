»Ich habe es gemacht – und es hat sich gerächt«

Die Werbung des Herstellers etwa im Fernsehen habe sie damals jedoch überzeugt. »Ich habe es gemacht – und es hat sich gerächt«, sagte die 57-Jährige. Mit der Behandlung hätten eigentlich Fettzellen verkleinert werden sollen. Doch stattdessen wurden sie größer. Den Angaben des Models zufolge fingen binnen weniger Monate nach der Behandlung Bereiche ihres Gesichts und ihres Körpers an, größer und härter zu werden.

Der Eingriff führte offenbar auch dazu, dass Evangelista lange keine Aufträge mehr bekam oder annehmen konnte. »Ich vermisse meine Arbeit so sehr, aber ganz ehrlich, was kann ich tun? Es wird nicht einfach«, sagte Evangelista. Sie kündigte zudem an, sich nicht mehr in einem Badeanzug zu zeigen.