Lohan (»Girls Club – Vorsicht bissig!«) war zuletzt in der Netflix-Komödie »Falling for Christmas« (2022) zu sehen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller »Among the Shadows«. Bekannt wurde die Schauspielerin 1998 bereits als Elfjährige in »Ein Zwilling kommt selten allein« und später durch Hit-Komödien wie »Freaky Friday« und »Herbie Fully Loaded«.