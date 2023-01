Das Messi-Bild ist nicht in die Maiskultur geschnitten wie bei Kornkreisen oder Maislabyrinthen, sondern entsteht durch unterschiedlich starke Konzentrationen von Saatgut. »Durch den Fortschritt in der Technologie weiß der Traktor genau, wie viele Körner er an welcher Stelle säen soll«, sagte Faricelli.