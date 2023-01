Zuvor hatte Priscilla Presley den Notfalleinsatz bei ihrer Tochter über soziale Medien öffentlich gemacht und darum gebeten, die Privatsphäre der Familie zu achten. Laut der Promi-Website »TMZ« hatte Presley einen Herzstillstand erlitten. Die 54 Jahre alte Sängerin und Autorin sei wiederbelebt und in eine Klinik in Kalifornien eingeliefert worden.

Eine Hausangestellte hatte Presley demnach am Donnerstagmorgen leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, gefunden. Presleys Ex-Mann Danny Keough, der auch auf dem Anwesen lebt, nahm demnach eine Herzmassage an Presley vor, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Sängerin ins Krankenhaus brachten.