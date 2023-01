Lisa Marie Presley Todesursache unklar – Gerichtsmedizin ordnet weitere Untersuchungen an

Ruhestätte neben ihrem Sohn

Am vergangenen Freitag hatte die Familie mitgeteilt, dass Lisa Marie Presley ihre letzte Ruhestätte auf Graceland an der Seite ihres »geliebten Sohnes Ben« finden werde. Benjamin Keough hatte sich 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben genommen. Auch das Grab des 1977 gestorbenen »King of Rock’n’Roll«, Elvis Presley, ist auf dem Gelände der Graceland-Villa, die heute ein Museum beherbergt und eine Pilgerstätte für Fans ist.