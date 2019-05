Der Brite mit deutsch-dänischen Wurzeln erlangte weltweite Berühmtheit als Hauptverdächtiger in einem der spektakulärsten Prozesse des 20. Jahrhunderts. Am vergangenen Wochenende ist Claus von Bülow nun in London gestorben. Er wurde 92 Jahren alt. Laut "New York Times" bestätigte sein Schwiegersohn die Todesnachricht.

In den Achtzigerjahren war Claus von Bülow wegen zweifachen Mordversuchs angeklagt. Der Vorwurf: Der Jurist soll versucht haben, seine Frau mit einer Überdosis Insulin zu töten.

Martha von Bülow, genannt Sunny, war US-Amerikanerin und Erbin eines Millionenvermögens. Claus von Bülow wurde zunächst in den USA zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, in zweiter Instanz jedoch freigesprochen. Seine Frau lag bis zu ihrem Tod vor zehneinhalb Jahren 28 Jahre lang im Koma.

Die Geschichte des Paars wurde 1990 unter dem Titel "Die Affäre der Sunny von B." mit Glenn Close und Jeremy Irons verfilmt, der dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt.