Zwei Wochen unpassierbar Milliardär aus London lässt Hauptstraße sperren – wegen Gartenarbeiten

Busse müssen umgeleitet werden, Autos kommen nicht mehr durch: Richard Caring will in seinem Garten Bäume pflanzen, deswegen lässt er eine Straße im Zentrum Londons sperren. Die Nachbarn sind not amused.