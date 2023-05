Aufstieg ohne Flaschensauerstoff

Luis Stitzinger bestieg bereits mehrere Achttausender und andere hohe Berge, teils auch mit seiner Frau Alix von Melle, die ebenfalls Bergsteigerin ist. Zusammen veröffentlichten sie das Buch »Leidenschaft fürs Leben: Gemeinsam auf die höchsten Berge der Welt«.

Der Journalist Stefan Nestler schreibt in seinem Blog »Abenteuer Berg« , Stitzinger sei ohne Flaschensauerstoff aufgestiegen. Er habe aber Skier dabei gehabt. Ob er diese jedoch wie geplant zum Hinunterfahren zum höchsten Lager genutzt habe, sei unklar. Nach Informationen von Alix von Melle habe Stitzinger am Donnerstag gegen 17 Uhr den Gipfel des Kangchendzönga erreicht, schreibt Nestler – als Letzter einer Gruppe, die an diesem Tag auf dem höchsten Punkt des Berges stand. Gegen 21 Uhr soll Stitzinger dann noch einmal per Funk Kontakt mit dem Basislagerteam von Seven Summit Treks gehabt haben, nach eigenen Angaben auf einer Höhe von rund 8300 Metern. Danach verliert sie sich seine Spur offenbar.