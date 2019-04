Luxemburgs langjähriges Staatsoberhaupt Großherzog Jean ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Mit "großer Trauer" müsse er den Tod seines Vaters bekanntgeben, erklärte der amtierende Großherzog Henri. Der 98-Jährige sei "in Frieden und umgeben von der Liebe seiner Familie" gestorben. Die Trauerfeier soll am 4. Mai in der Kathedrale von Luxemburg stattfinden.

Jean hatte bei den Luxemburgern auch wegen seiner Beteiligung am Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg Ansehen genossen. Im Jahr 2000 dankte er zugunsten seines Sohnes ab. Zuvor war er von 1964 an 36 Jahre lang das Staatsoberhaupt des 600.000-Einwohner-Landes.

Zuletzt öffentlich aufgetreten war Jean Ende März anlässlich einer von seiner Schwiegertochter Maria Teresa organisierten Veranstaltung zu sexueller Gewalt in Konfliktgebieten. Mitte April wurde er wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über das Osterwochenende verschlechterte sich sein Zustand.

In der britischen Armee gedient

EU-Kommissionspräsident und Luxemburgs Ex-Regierungschef Jean-Claude Juncker würdigte den verstorbenen Monarchen, der als bescheiden und freundlich galt. Sein Tod sei "ein großer Verlust für das Großherzogtum und für Europa", schrieb Juncker auf Twitter.

Jean von Luxemburg wurde am 5. Januar 1921 als Sohn von Großherzogin Charlotte von Luxemburg und Prinz Felix von Bourbon-Parma geboren. Nach seinem Studium in Luxemburg und Großbritannien meldete er sich 1942 freiwillig zum Dienst in der britischen Armee. Als Mitglied der Irischen Garde nahm er im Juni 1944 an der Landung der Alliierten in der Normandie teil. 1964 bestieg er nach der Abdankung seiner Mutter den Thron.

1953 hatte Jean Prinzessin Joséphine-Charlotte von Belgien, Schwester der ehemaligen Könige Baudouin und Albert II., geheiratet. Sie starb im Januar 2005. Das Paar hatte neben Henri vier weitere Kinder: Marie-Astrid, Jean, Margaretha und Guillaume.