Der Rapper Machine Gun Kelly ist mit seinem Mix aus Hip-Hop und Rock zum international gefeierten Star geworden. Und der 32-Jährige war offenbar lange Zeit psychisch krank.

Er habe an einem Punkt eine geladene Flinte im Mund gehabt, sagt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, im nun erschienenen Dokumentarfilm »Machine Gun Kelly's Life in Pink«. Demnach ging Baker besonders im Juli 2020 nach dem Tod seines Vaters durch eine schwere Zeit. Der Verlust habe ihn in seinem Kampf gegen Depressionen und Medikamentenmissbrauch aus der Bahn geworfen, sagte der 32-Jährige.