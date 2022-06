Er habe Fox dann angerufen und ihr gesagt, dass er den Lauf der Flinte bereits im Mund habe. Er habe die Waffe gespannt, dann habe jedoch die Patrone geklemmt. In dem Moment habe er realisiert, dass er mit dem Drogenkonsum aufhören müsse – auch für Fox und seine Tochter Casie. Dazu, ob er während des Vorfalls unter Drogen stand, gibt es in der Dokumentation keine Informationen. In einem entsprechenden Ausschnitt der Filmszene, die vom US-Portal »ET « veröffentlicht wurde, raucht der Künstler offenbar einen Joint.