Der Schauspieler der Woche...

...ist Denzel Washington. Er ist in Hollywood für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Regisseur Spike Lee überreichte dem 64-Jährigen die prestigeträchtige Auszeichnung des Amerikanischen Filminstituts (AFI). Zahlreiche afroamerikanische Schauspieler würdigten anlässlich der Verleihung Washingtons Einfluss auf ihre Karrieren. "Du hast den Weg geebnet. Du hast uns den Weg gezeigt", sagte etwa Oscargewinner Mahershala Ali.

Auf dem roten Teppich wurde Washington gefragt, was denn die größte Errungenschaft seines Lebens sei. Ein Video von "Entertainment Online" zeigt, wie er daraufhin seine Frau Pauletta ansieht. Sie sagt: "Seine vier Kinder." Doch das meinte Washington offenbar nicht: "Ich habe auf sie gezeigt", sagte er. "Sie ist meine größte Errungenschaft."

Die Diva der Woche...

...ist Madonna. Die inzwischen 60-Jährige "Queen of Pop" fühlte sich diese Woche von einem kritischen Portrait in der "New York Times" "vergewaltigt". Die Autorin hatte Madonna lange begleitet - doch das Fazit der Recherche missfiel der Sängerin.

Der Artikel mit dem Titel "Madonna im Alter von 60" sei durchzogen von "endlosen Kommentaren über mein Alter, das nie erwähnt worden wäre, wenn ich ein Mann wäre", so Madonna. Vielleicht eine spannende Lektüre für alle, die "Madame X" - so der Titel von Madonnas neuem Album - vor wenigen Wochen beim Eurovision Song Contest in Israel gesehen - und gehört - haben.

Die Achtzigjährige der Woche...

...ist Schauspielerin Judi Dench, 24 Jahre älter als Madonna, und kein bisschen Diva. Sie hält es mit dem Sprichwort: Man ist so alt, wie man sich fühlt. Der Zeitschrift "Madame" sagte sie in einem Interview: "Zu sagen, dass man alt ist, wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung."

Dench will nicht in eine Schublade gesteckt werden, auf der "Achtzigjährige" steht. In ihren Augen gehöre sie eher in die Schublade "Nicht mehr ganz straffer Teenager", sagte die Oscar-Preisträgerin. "Auf jeden Fall fühle ich mich meinem Enkel näher als dem Bild einer alten Frau."

Die Schönheitskönigin der Woche...

...ist Country-Ikone Dolly Parton ("Ich bin nicht dumm. Und nicht blond"). Ob man der 73-Jährigen ihr Alter nun trotz oder wegen ihrer vielen Schönheitsoperationen ansieht, sei dahingestellt. Parton steht dazu.

Und berichtet in einem Interview freimütig davon, dass sie auf Reisen stets geschminkt zu Bett geht. Frau wisse schließlich nie, ob man mit dem Bus einen Unfall baue. Oder ob man die Nacht in einem Hotel verbringe, wo plötzlich ein Feuer ausbreche.

Die Verwechslung der Woche...

...spielte am Set von "Game of Thrones": Sansa-Stark-Darstellerin Sophie Turner hatte ein Double, das ihr so ähnlich sah, dass sogar ihr eigener Mann sie mit dem Double verwechselte. "Sie sah so sehr aus wie ich. Es war verrückt", sagte Turner. Einmal habe ihr Partner Joe Jonas sich am Set sogar "verküsst".

Er hatte versucht, der Profi-Doppelgängerin einen Schmatz zu geben - und dann seinen Fehler bemerkt: "Er sagte: 'Oh, tut mir leid! Tut mir leid, es ist nicht Sophie, es ist die Falsche!'", berichtet die 23-Jährige Schauspielerin. Sie hat den Sänger trotzdem geheiratet.

Der Außerirdische der Woche...

...ist Fußballer Jérôme Boateng - zumindest vorübergehend. Der Ex-Nationalspieler darf sich über einen Kurzeinsatz in der Filmbranche freuen - und ist bald wohl in einem Hollywood-Streifen zu sehen.

Laut einer Mitteilung der Produktionsfirma Sony Pictures wird Boateng in der neuesten Episode der "Men in Black"-Reihe einen Außerirdischen spielen. Seit dem ersten Film von "Men in Black" sei er "großer Fan", sagte Boateng. "Ich bin so froh, Teil davon zu sein", schrieb der 30-Jährige bei Instagram.

Der Kurzauftritt soll laut Boateng aber eine Ausnahme bleiben. "Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen."