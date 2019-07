Madonnas frühe Demotapes Vorgeführt

In New York sollen rund 70 persönliche Erinnerungsstücke von Madonna versteigert werden. Der langanhaltende Protest der Sängerin dagegen scheiterte. Auch Demoaufnahmen der Popdiva sollen bei der Auktion verkauft werden. Doch ehe es so weit ist, hat ein Musikproduzent und Songwriter Madonnas einige der zu versteigernden Demobänder erfolgreicher Hits nun einfach auf YouTube hochgeladen - frei zugänglich.

Mit dem Schritt wolle er gegen den Ausverkauf von Madonnas Musik bei der Auktion in New York demonstrieren, teilte Patrick Leonard mit. Die Musikerin hatte sich zwei Jahre lang gegen die Versteigerung gewehrt, war aber im Juni vor einem Berufungsgericht in New York endgültig gescheitert. Leonard schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Es ist nicht in Ordnung, dass jemand Profite mit etwas machen will, an dessen Erschaffung er nicht beteiligt war."

"Falsch und verleumderisch"

Zu den nun veröffentlichten Songs zählen ein Demo von "Like a Prayer", aber auch die Songs "Cherish" und "Angels". Dem Musikmagazin "Billboard" teilte Leonard mit, ihm gehe es um die Musik an sich und nicht um die einzelnen Kassetten. Wenn jemand Geld für die Kassetten ausgeben wolle, solle er das tun. Die Frage ist nur: Was sind sie noch wert, wenn der vermeintlich exklusive Inhalt kostenlos im Netz steht?

Das New Yorker Auktionshaus Gotta Have Rock and Roll verurteilte Leonards Protestaktion - und verwies auf das Urteil des Berufungsgerichts vom Juni. Die Erklärungen Leonards seien "falsch und verleumderisch". Die Kassetten würden lediglich als Sammlerstücke verkauft. "Das Urheberrecht ist nicht inbegriffen." Gotta Have Rock and Roll veranstaltet die Auktion gemeinsam mit Madonnas früherer Beraterin Darlene Lutz, mit der sich die Sängerin 2003 überworfen hat.

Neben den Kassetten wird bei der Auktion auch ein Trennungsbrief der 1996 ermordeten Raplegende Tupac Shakur an Madonna versteigert. Das Minimalgebot für den Brief liegt bei 100.000 Dollar. Das bislang höchste Gebot für einen der Audioträger mit Demoversionen liegt bei 1283 Dollar. Bieter haben noch zwei Tage Zeit, ihre Gebote einzureichen.

Richard Drew/AP/dpa Brief von Tupac Shakur an Madonna

2017 hatte ein Richter eine geplante Auktion mit 22 Erinnerungsstücken von Madonna noch gestoppt. Die Tatsache, dass sie mit ihrem Erfolg auch berühmt geworden sei, schließe ihr "Recht auf Privatsphäre" nicht aus - höchst persönliche Gegenstände inbegriffen, hatte die 60-jährige Popdiva damals erklärt. Das New Yorker Berufungsgericht befand jedoch im vergangenen Monat, die dreijährige Frist zur Rückerlangung der Stücke sei bereits abgelaufen.