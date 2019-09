Klatsch und Knatsch Wohlverdient

Der Verdienst der Woche...

Falsche Schuldgefühle Maggie Gyllenhaal gelang etwas, was vielen Schauspielerinnen in Hollywood bislang nicht gelang: Sie konnte bei ihrem Verdienst für die HBO-Serie "The Deuce" die Gehaltslücke zur männlichen Hauptrolle schließen. Doch anstatt sich darüber zu freuen, empfand Gyllenhaal erst mal etwas ganz anders. "Ich fühlte mich irgendwie schuldig", sagte die 41-Jährige, die in der Serie in die Rolle einer Sexarbeiterin schlüpft. Als sie aus heiterem Himmel einen Anruf von HBO erhielt und der Sender ankündigte, dass sich ihr Gehalt deutlich erhöhen würde, dachte sie: "Das ist nicht fair." Sie habe das doch gar nicht verdient. James Franco, der die männliche Hauptrolle in der Serie spielt, stehe das doch viel eher zu. Sie habe einen ganzen Tag lang gebraucht, um das zusätzliche Geld zu akzeptieren. Dabei bediente sie sich auch eines Kniffs: Sie sagte sich, die höheren Honorare seien eine Kompensation für niedrigere Zahlungen in der Vergangenheit.

Das Geheimnis der Woche...

"Es war wirklich sehr befreiend" "Brangelina" bei einer Premiere in New York 2011: Angelina Jolie und Brad Pitt waren jahrelang das Hollywood-Traumpaar. Die Trennung der beiden im Herbst 2016 hatte offenbar für Pitt auch zumindest eine gute Seite. Der Schauspieler begann, sich seinem Suchtproblem zu stellen: "Ich habe zu viel gesoffen", sagte er der "New York Times". Doch die Zeiten, in denen er keinen Tag ohne Alkohol oder Joint überstand, seien nun vorbei. Der 55-Jährige berichtete der Zeitung von seiner Zeit bei den Anonymen Alkoholikern. "Da sitzen all diese Männer um dich herum, offen und ehrlich auf eine Art und Weise, von der ich noch nie gehört hatte", sagte Pitt. Eineinhalb Jahre sei er zu den Treffen gegangen. Die Gruppe sei ein sicherer Platz gewesen, in dem es wenig Verurteilung gab. Auch habe keiner Pitts Geschichten an die Medien verkauft. Im Herbst 2016 hatte Angelina Jolie die Scheidung eingereicht - zwei Jahre nach ihrer Hochzeit und elf Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith". Monatelang sei es mit der Beziehung zu Pitt bergab gegangen, sagte Jolie damals. Die Trennung sei die "schwerste Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen." Als Grund für die Scheidung hatte Jolie angegeben, Pitt habe im Sommer 2016 in betrunkenem Zustand eine Auseinandersetzung mit seinem Adoptivsohn Maddox gehabt. Pitt und Jolie haben drei adoptierte und drei leibliche Kinder. Pitt sagte nun: "Es war wirklich sehr befreiend, die eigenen hässlichen Seiten bloßzulegen. Das hat einen großen Wert."

Das Schulkind der Woche...

"Güte, Höflichkeit, Selbstvertrauen" Prinzessin Charlotte, 4, ist jetzt ein Schulkind. Ihrer Mutter Herzogin Kate, Bruder Prinz George und Vater Prinz William begleiteten sie an ihrem ersten Tag in der Vorschule. Charlotte teilt den Schulweg mit ihrem Bruder George: Beide besuchen die exklusive Privatschule Thomas's Battersea in London. Ihr zwei Jahre älterer Bruder George wurde 2017 eingeschult. An ihrem ersten Schultag begleiten Prinzessin Charlotte fast alle Mitglieder der Familie: Herzogin Kate, Prinz William und ihr älterer Bruder Prinz George. An der Schule wolle man den Kindern Güte, Höflichkeit, Selbstvertrauen und Bescheidenheit vermitteln. Die Urenkelin von Queen Elizabeth II. soll, wie die anderen Kinder, vor allem eine Regel befolgen: "Sei freundlich."

Den entspanntesten Promi der Woche...

"Ich habe noch nie einen Bodyguard gehabt" Günther Jauch an der Seite von Skispringer Dieter Thoma im Januar 2004 bei der Vierschanzentournee: Der inzwischen 63-jährige Moderator ist einer der bekanntesten Entertainer der Republik. Berühmtheit erlangte Jauch vor allem mit seiner Quizsendung "Wer wird Millionär?" - hier ist er im November 2000 mit dem Historiker Eckhard Freise zu sehen, der damals der erste Millionär der Show wurde. Der Ruhm macht Jauch offenbar nicht wirklich zu schaffen. Er habe keinerlei Probleme mit aufdringlichen Fans oder anderen Menschen, die ihn erkennen, sagte Jauch nun: "Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bodyguard gehabt." Auch mit Pöbeleien oder aufdringlichen Fans gibt es demnach nie Probleme. "Die Leute sind freundlich, ich habe null Anlass, mich über irgendwas zu beklagen", sagte er. "Der Auflauf, der da angeblich immer entstehen soll, wird maßlos überschätzt." Jauch gilt als Prominenter, der großen Wert auf Privatsphäre für sich und seine Familie legt. Dieses Foto zeigt ihn im Dezember 2017 in der Show "2017! Menschen, Bilder, Emotionen". Jauch hat nicht nur als Entertainer Erfolg - er vermarktet unter anderem auch erfolgreich Wein.

Die Beichte der Woche...

"Ich habe mich von allen, die mich liebten, distanziert" Geld, Autos, Auszeichnungen - aber auch viele Krisen: Justin Bieber hat erneut von den negativen Auswirkungen seiner Karriere berichtet. Dieses Mal richtete sich der 25-Jährige mit einem Instagram-Post an seine Fans und beschrieb, was der frühe Ruhm mit ihm gemacht habe. "Alle haben damals alles für mich erledigt. Ich habe nie gelernt, nur ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen", schrieb der Kanadier. Der Sänger wurde mit 13 Jahren entdeckt, unter Vertrag genommen und schnell international erfolgreich. "Meine Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Ein 13-jähriger Schuljunge aus der Kleinstadt, den plötzlich Millionen von Menschen loben und ihm sagen, dass sie ihn lieben und wie toll er ist", beschrieb Bieber die Situation Er habe all das damals geglaubt. "Mit 19 Jahren habe ich angefangen, ziemlich harte Drogen zu nehmen und all meinen Beziehungen zu schaden. Ich wurde reizbar, respektlos gegenüber Frauen und zornig. Ich habe mich von allen, die mich liebten, distanziert", sagte Bieber. "Es hat Jahre gedauert, bis ich mich von all diesen entsetzlichen Entscheidungen erholt, kaputte Beziehungen wieder aufgebaut und mein Verhalten in diesen geändert habe." Auch seine Ehefrau, Model Hailey Baldwin (hier im Bild), helfe ihm sehr.

Der Konter der Woche...

Im Wohnzimmer, im Auto, unter der Dusche Live oder nicht live - das ist hier die Frage: Ein Fan unterstellte Ariana Grande, dass sie nicht live performen würde. Und bekam auf Instagram prompt eine Antwort der Sängerin. "Bei allem Respekt", schrieb Grande. "Ich könnte das in deinem Wohnzimmer tun." Sie brauche beim Singen niemanden, der den Ton mische oder anderweitig helfe. Sie könne im Übrigen überall live singen: Am Broadway, unter der Dusche oder im Auto. Die 26-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen. Ende vergangenen Jahres wurde sie auf dem "Billboard Women In Music"-Event zur Frau des Jahres gekürt.

