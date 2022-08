Giggs habe sie gezielt verletzen wollen im November 2020. Darin habe sich der Übergriff von anderen zuvor unterschieden. »Das war echte Absicht. Er schaute mir in die Augen und versetzte mir einen Kopfstoß. Das war kein Greifen oder Schubsen.«

Greville erklärte, Giggs habe gewirkt, als ob zwei Personen in ihm steckten – ein netter Ryan und ein garstiger Ryan, der gewalttätig und kontrollierend gewesen sei. Schon zu Beginn der Beziehung sei Giggs extrem eifersüchtig und kontrollierend gewesen, berichtete die Frau weiter.

Der Imageschaden für Giggs ist schon jetzt erheblich. 2009 war er Fußballer des Jahres in England und Sportler des Jahres in Großbritannien. Die Fans verehren den Waliser für seine Treue, denn er spielte in seiner gesamten Profikarriere nur für Manchester, wo er mehr als 900 Mal zum Einsatz kam. Mit 13 Titelgewinnen in der englischen Premier League, vier Erfolgen im FA-Cup und zwei in der Champions League war er außergewöhnlich erfolgreich.