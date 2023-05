Mara Wilson über das Leben als Kinderstar »Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht mehr ungesehen machen konnte«

Nach dem Tod ihrer Mutter orientierungslos

Wilson wuchs in der Nähe von Los Angeles auf. Nach ihrem Filmdebüt in »Mrs. Doubfire« im Jahr 1993 bekam sie prompt die Hauptrollen in »Das Wunder von Manhattan« und »Matilda«. Das kleine, oft ernst blickende Mädchen war plötzlich weltberühmt. Genau in dieser Zeit starb ihre Mutter an Brustkrebs. Wilson war neun Jahre alt.

»Ich habe mich komplett verloren gefühlt«, sagt sie über diese Zeit. »Meine Mutter war vorher immer in meinem Leben präsent. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wer ich bin.«